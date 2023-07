O internacional marroquino Hakim Ziyech reagiu com ironia ao alegado «chumbo» nos exames médicos do Al Nassr que terá abortado a sua transferência para a equipa saudita onde joga Cristiano Ronaldo.

O clube saudita chegou a acordo com o Chelsea, mas a transferência acabou por não realizar-se, ao que tudo indica, devido a um problema num dos joelhos do avançado marroquino.

O jogador reagiu agora às notícias que falam do tal «chumbo» com a publicação de uma fotografia dos joelhos numa story do Instagram, acompanhado por uma pergunta: «Problemas no joelho, certo?», escreveu Ziyech numa pergunta que vem acompanhada por vários emojis sorridentes.

Ora veja: