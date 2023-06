Di María, Hakim Ziyech e Rafa Benítez são alguns dos nomes que estão a agitar o mercado de transferências esta quarta-feira.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o internacional argentino está muito próximo de regressar ao Benfica, clube do qual saiu há 13 anos. Na Luz, «El Fideo» tem à espera um contrato de uma temporada.



Por sua vez, Hakim Ziyech prepara-se para deixar o Chelsea e mudar-se para a Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o internacional marroquino aceitou juntar-se ao Al Nassr, emblema no qual joga o português Cristiano Ronaldo. O jogador, de 30 anos, vai assinar por três temporadas com o clube de Riade.

Aliás, de acordo com a mesma fonte, três jogadores do clube londrino podem mudar-se para o campeonato árabe: Hakim Zyiech para o Al Nassr, Kalidou Koulibaly para o Al Hilal e Edouard Mendy para o Al Ahli.

Um ano e meio depois, Rafa Benítez vai voltar ao ativo para suceder a Carlos Carvalhal no comando técnico do Celta de Vigo, adianta a imprensa espanhola. O AS refere que o papel do presidente dos galegos, Carlos Moriño, e de Luís Campos, foram decisivos para que o espanhol aceitasse o convite.



Por último, o Marselha parece ter encontrado o treinador para a próxima temporada: Marcelino García Toral é o sucessor de Igor Tudor. O AS escreve que o espanhol vai assinar por dois anos com o terceiro classificado da última edição da Ligue 1.



O Maisfutebol vai continuar a levar-lhe todos os rumores e negócios oficiais deste mercado de transferências. Pode acompanhar TUDO, aqui.