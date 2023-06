O Inter Miami continua a ser um dos protagonistas do mercado. Depois de ter garantido Lionel Messi, o clube norte americano prepara-se para lhe juntar Sergio Busquets, segundo a catalã RaC1.

Ainda pela Catalunha, destaque para o acordo quase fechado do Barcelona com a promessa brasileiro Vítor Roque.



Em Inglaterra, é o Chelsea que domina as notícias: os Blues preparam-se para perder N'Golo Kanté e Kai Havertz. Segundo a Sky Sports alemã, Havertz já tem acordo com o Arsenal e quer mudar-se para o norte de Londres. Os «gunners» procuraram acordo com o rival da cidade e de acordo com a mesma fonte, o negócio deve ficar fechado por um valor próximo dos 80 milhões de euros.



Já Kanté não chegou a acordo para a renovação de contrato e vai ser oficializado como novo jogador do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, nas próximas horas, informa o jornalista Fabrizio Romano.

A Arábia Saudita continua a contratar como se não houvesse amanhã. Nesse sentido, o Al Hilal fechou acordo com o Wolverhampton para garantir Ruben Neves por 55 milhões e negoceia agora Kalidou Koulibaly.



Por seu turno, o Manchester United está disposto a desembolsar 50 milhões de euros por Jordan Pickford, guarda-redes que pode ser o sucessor de De Gea em Old Trafford.



