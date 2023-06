As milionárias propostas provenientes da Arábia Saudita continuam a agitar o mercado de transferências, com especial destaque esta sexta-feira para Hakim Ziyech que terá ficado a um passo de se juntar ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo. A imprensa inglesa adianta que o internacional marroquino acusou uma lesão num joelho e não passou nos exames médicos.

Todas as notícias de mercado ao minuto

Mas esta sexta-feira também há a notícia de um jogador que não se deixou seduzir pelos petrodólares da Arábia Saudita. Os jornais espanhóis garantem que Take Kubo, internacional japonês da Real Sociedad, recusou uma proposta do Al Hilal avaliada em 160 milhões de euros (contrato de quatro anos, com salário anual de 40 milhões de euros).

Em Inglaterra, os principais clubes também estão a redefinir os respetivos plantéis para a próxima temporada. A transferência de Declan Rice do West Ham para o Arsenal está presa por um detalhe, enquanto o Chelsea já terá dado luz verde para a saída de Mason Mount para o Manchester United.

Na Colômbia é dado como certo que Brayan Mateo Caicedo, um extremo de apenas 16 anos, tem acordo para trocar o Cyclones de Cali pelo FC Porto, quando atingir a maioridade.

Acompanhe aqui todas as novidades desta sexta-feira