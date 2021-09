O Al Hilal bateu o Al-Ettifaq por 3-2, numa partida referente à quinta jornada da Liga saudita.



O conjunto orientado por Leonardo Jardim colocou-se a vencer graças a um golo do ex-FC Porto Marega após passe do ex-Sporting Matheus Pereira.



No arranque da segunda metade o Al Hilal marcou mais dois golos, ambos por intermédio de Gomis. Confortável no marcador, a equipa orientada pelo treinador português permitiu que o adversário marcasse dois golos por Al Hazzaa e Sanousi.



Apesar do susto, o Al Hilal subiu ao segundo lugar com dez pontos e menos um jogo que o líder Al-Ittihad.



Veja o golo de Marega ao partir dos 1,01m: