Confirmado como reforço do Al Nassr na última terça-feira, Sadio Mané apareceu junto a Luís Castro num vídeo divulgado pelo clube.



Com um sorriso no rosto, o senegalês surgiu ao lado do técnico português enquanto seguiam para o treino do vice-campeão saudita.



O avançado, de 30 anos, teve direito a «praxe» e foi ao «túnel» antes do treino. Mané foi mais um dos grandes nomes do futebol europeu que partiu para a Arábia Saudita nesta janela de transferências.