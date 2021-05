O vice-presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, deixou no ar a possibilidade de Edinson Cavani reforçar o clube «xeneize» em 2022.



«Creio que Cavani vai estar connosco no próximo ano. Há uma semana anunciou que continuava [no Manchester United]. Ele disse-nos que tem vontade de vir e tem as portas abertas. A única coisa diferente que lhe podemos oferecer é o público. Mas hoje em dia não há público, nem isso lhe podemos dar», atirou, em declarações à TNT Sports.



No passado os dirigentes do Boca revelaram publicamente a intenção de contratar o avançado internacional uruguaio no entanto, este acabou por assinar pelo Manchester United. Recentemente, os red devils anunciaram a renovação de contrato de Cavani até 2022.