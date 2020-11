Um pouco por todo o Mundo multiplicam-se homenagem a Diego Armando Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história.

Em pleno Estádio Azteca, na Cidade do México, foi colocada uma coroa de flores junto à baliza na qual o argentino deixou marca no jogo diante de Inglaterra nos quartos de final do Mundial 1986. «Te vas de la mano de Dios», lê-se numa faixa.

Foi ali que El Pibe apontou o célebre golo da «mão de Deus» e também o «golo do século», após uma arrancada imparável desde o meio-campo defensivo.

«Em honra ao teu jogo, em honra a ti. Estarás sempre presente», escreveram os responsáveis pela conta do Estádio Azteca no Twitter.

Precisamente uma semana depois do jogo com Inglaterra, a 22 de junho de 1986, Maradona e a Argentina sagraram-se campeões do Mundo após a final frente à Alemanha também neste mítico palco.