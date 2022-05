Sem clube desde que deixou o Paris Saint-Germain, Di María ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada. Porém, o internacional argentino tem noção clara do clube onde deseja terminar a carreira: no Rosario Central.



«A minha ideia para já é ficar na Europa. Quero estar no Mundial e estar à altura da competição. Depois vou ver. Sinceramente o meu sonho é voltar [ao Rosario] e acabar aí a carreira. Vamos passo a passo e ver o que acontece. Lamentavelmente se voltar, não vou poder jogar com o melhor marcador da história do Rosario [ndr: Marco Rubén]. Já o conheci, é uma excelente pessoa e aproveito para lhe enviar um abraço», começou por dizer ao «Olé».

Aos 34 anos, o extremo anunciou que o Mundial do Qatar marcará a sua despedida da albiceleste.



«Depois do Mundial acho que é a hora. Há muitos rapazes que estão à altura da seleção, estão a crescer e que estão a demonstrar que estão num grande nível tanto nos seus clubes como na própria seleção. Seria egoísta da minha parte depois de tantos anos e de ter conquistado o que queria e com o Mundial tão perto... Desejo estar presente e depois, o mais certo é dar um passo ao lado», referiu.



«Fideo», que passou por clubes como Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG, leva 121 internacionalizações pela Argentina e 24 golos anotados, sendo que um deles valeu a conquista da Copa América contra o Brasil, em pleno Maracanã.