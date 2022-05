O Paris Saint-Germain confirmou, esta sexta-feira, a saída do futebolista argentino Ángel Dí María, no final da época 2021/22.

Em sete temporadas na equipa gaulesa, o internacional argentino esteve presente em 294 jogos, com um total de 91 golos e 111 assistências, o máximo no clube, conquistando 18 troféus (cinco campeonatos, cinco taças de França, quatro taças da Liga e quatro Supertaças).

Antes de chegar ao PSG, Di María fez formação no Rosário Central e chegou à Europa para representar o Benfica, onde esteve entre as temporadas 2007/08 e 2009/10, seguindo depois para os espanhóis do Real Madrid. Di María esteve ainda um ano nos ingleses do Manchester United, antes de rumar a Paris.

No seu currículo, o extremo argentino conta com vários outros troféus, como a Liga espanhola, a Liga dos Campeões ou a Supertaça Europeia, e ainda a Copa América, conquistada ao serviço da Argentina.