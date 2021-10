A fotografia de Lionel Messi rodeado por sete jogadores do Uruguai - quase como se o estivessem a apreciar - tornou-se viral nos últimos dias. O autor da fotografia foi Germán García Adrasti, fotógrafo que trabalha para os jornais argentinos Clarín e Olé.



«Estava na zona destinada à imprensa, mais próximo do ataque do Uruguai. Já estava a ver que cada vez que Messi tocava na bola, era rodeado por muitos jogadores adversários. Comecei a segui-lo e por isso, quando tirei a fotografia, percebi que estava boa. Não sabia que se iria tornar viral. Representa apenas o que eu vi: Messi é um íman para os adversários. Editei e a foto e enviei-a. Tudo o que aconteceu depois ultrapassa-me. Sei que muitos a usaram sem citar o autor, algo que acontece com frequência, mas nunca pensei que iria ter tanta repercurssão», referiu, citado pelo Olé.



«Tinha presente na minha cabela que havia mais fotografias de Messi assim. Há também uma muito famosa do Maradona contra a Bélgica. E como fui editor de desporto durante muitos anos no Clarín, tenho várias imagens de Messi em contextos semelhantes. É uma imagem bastante simbólica. Aliás, tenho a sequência da jogada toda contra o Uruguai porque, como já disse, já estava a prever essa situação e comecei a segui-lo. Editei a que me pareceu mais limpa e com mais força», acrescentou Adrasti, orgulhoso do seu trabalho.



📊 Messi vs Uruguai:



👕 11 jogos

⚽ 06 gols

🎯 03 assistências pic.twitter.com/HCfukMWAbS — 100 Clubismo Dados (@100clubism) October 11, 2021

A imagem que Germán García Adrasti recordou de D10S no Mundial de 1982 frente à Bélgica teve um desfecho diferente. Nesse duelo contra a Bélgica, em Camp Nou, Diego Maradona surgiu perante seis belgas que saíram da barreira na sequência de um lance de bola parada. Duas fotografias distintas, ambas icónicas.