A Argentina assegurou o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris após derrotar o Brasil. Depois da partida, o selecionador argentino, Javier Mascherano, revelou que vai convidar Di María e Messi para jogarem o torneio olímpico.



«Já falei com Leo [Messi]. O Ángel, pelo que li, já deu por terminada a carreira internacional depois da Copa América. Eles ganharam o direito de decidir o que entenderem, mas obviamente temos obrigação de convidá-los. Vamos ver», referiu o treinador dos sub-23 da albiceleste.



Lembre-se que Di María e Messi já conquistaram uma medalha de ouro olímpica em Pequim 2008. A final frente à Nigéria foi decidida com um golo do extremo do Benfica.