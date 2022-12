Lionel Messi foi eleito esta quarta-feira como melhor desportista argentino do ano, arrecadando o prémio Olimpia de Oro, o galardão desportivo mais importante do país, pela terceira vez na carreira.

Na 69.ª edição da entrega dos prémios, realizada em Buenos Aires, o Círculo de Jornalistas Desportivos distinguiu o jogador do Paris Saint-Germain, que no domingo ergueu o troféu de campeão do Mundo pela albiceleste.

Para além de repetir a distinção de 2011 e 2021, Messi foi igualmente galardoado com o Olimpia de Prata, que premeia o futebolista do ano, tendo batido a concorrência de Julián Alvarez e do benfiquista Enzo Fernández, que também contribuíram para a vitória no Qatar.

Lionel Messi já tinha conquistado a Copa América, em 2021, e a primeira edição da Finalíssima, este ano, frente à Itália, atual campeã europeia.