É uma imagem que fica para a história do futebol, Lionel Messi a dormir com o troféu do Campeonato do Mundo.

O internacional argentino levou a seleção às costas até à conquista do título no passado domingo e, nesta altura, recupera forças para o desfile diante dos seus conterrâneos para uma festa que promete ser longa na Argentina.

A seleção alviceleste aterrou em Buenos Aires por volta das seis da manhã e, já com milhares de argentinos nas ruas, foi direta a um hotel, para os jogadores poderem descansar antes do desfile que está previsto para o meio-dia da capital argentina, cerca das 15 horas de Lisboa.

Nesta altura já serão milhões os argentinos que se vão juntando nas principais ruas de Buenos Aires à espera dos campeões.

Mas agora não façam barulho, deixem o craque descansar.