Já parece impossível dissociar o triunfo da Argentina no Mundial 2022 à música «Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar». Foi cantada por adeptos um pouco por todo o mundo, mas também os jogadores adotaram a canção como se de um hino se tratasse, quer no relvado, quer no balneário ou até mesmo no autocarro.

Uma vez que já conquistaram o ouro no Qatar, os futebolistas argentinos decidiram mudar alguns versos da música da banda La Mosca Tsé-Tsé, que já era uma reedição do êxito de 2003, «Muchachos, esta noche me emborracho».

Durante a viagem de regresso para a Argentina, Tagliafico partilhou a nova letra que está a ser cantada no avião, acompanhada pelo bombo de Lautaro Martínez e uma espécie de lata de Enzo Fernández.

Agora canta-se: «La final con Alemania 8 años la lloré / Pero eso se terminó / Porque este año en Qatar / La final con los franceses / La volvió a ganar papá / Muchachos, ahora solo queda festejar / Ya ganamos la tercera / Ya somos campeón mundial / Y al Diego, le decimos que descanse en paz / Con Don Diego y con La Tota, por toda la eternidade».

