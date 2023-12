Nicolás Otamendi, defesa-central e capitão do Benfica, desabou em lágrimas ao recordar os esforços que a mãe teve de fazer para ver o filho vingar como futebolista.

«Eu apanhava três autocarros para ir treinar desde criança. Até os 13 anos, a minha mãe acompanhou-me e depois deixou de me acompanhar porque não tinha dinheiro para isso. Eu ia sempre com a roupa da escola para pagar apenas 10 cêntimos pelo bilhete do autocarro», contou no documentário "Campeões, um ano depois", da Star.

«Às vezes, a minha mãe dava-me dois pesos para comer alguma coisa lá. Mas eu sabia que era difícil para ela dar-me esse dinheiro, ela dava-me tudo o que tinha para viajar, mas não se alimentava bem», prosseguiu, com o rosto lavado em lágrimas.

«Até hoje sinto que lhes devo tudo isso, o meu desejo era poder retribuir com este Mundial. Graças a Deus consegui», concluiu.

Formado no Vélez Sarsfield, Otamendi saiu da Argentina em 2010/11 para representar o FC Porto. Passou ainda pelo Atlético Mineiro, Valência e Manchester City, antes de chegar à Luz, onde cumpre a quarta temporada.

«Nunca irei renunciar a vestir a camisola da Argentina»

Aos 35 anos e com 109 internacionalizações pela Argentina, Otamendi também garantiu que não vai abdicar da seleção, ao contrário, por exemplo, de Angel Di María.

«Nunca tive um dia em que me levantasse e dissesse "nunca mais vou à seleção". Nunca. Em cada início de época no clube tento estar na melhor forma possível para continuar a fazer parte, tanto nos bons como nos maus momentos. Sempre quis estar aqui e nunca irei renunciar a vestir a camisola da Argentina. Todos os títulos são importantes, mas ganhares pelo algo pelo teu país não se explica com palavras. Estou muito feliz por tê-lo conseguido», sublinhou.