O internacional argentino Pablo Zabaleta anunciou esta sexta-feira o final da carreira, aos 35 anos, depois de em julho ter terminado contrato com os ingleses do West Ham, clube que representou nos últimos três anos.

«Depois de 18 anos como profissional, decidi deixar o futebol. Foram anos maravilhosos, que me permitiram desfrutar de momentos inesquecíveis. Estarei para sempre agradecido a todos os que me acompanharam neste percurso: clubes, colegas, treinadores, família e amigos. É com muita emoção que me despeço de uma das melhores etapas da minha vida», escreveu Zabaleta, na rede social Twitter.

O lateral direito argentino começou a carreira no San Lorenzo, tendo rumado a Espanha em 2005, para jogar no Espanhol durante três épocas. Pelos catalães, venceu uma Taça do Rei de Espanha.

Em 2008, transferiu-se para o Manchester City, clube no qual se notabilizou ao longo de nove temporadas, acumulando 333 jogos e 12 golos, além de ter envergado a braçadeira de capitão.

É, de resto, o 13.º jogador com mais jogos na história do City, pelo qual conquistou dois campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas supertaças de Inglaterra e duas Taça da Liga inglesa, antes de rumar ao West Ham, em 2017.

Nos 18 anos de carreira como profissional, Zabaleta representou a seleção da Argentina por 58 vezes, participando no Mundial 2014 e na Copa América de 2011 e 2015, além de ter sido campeão olímpico, em Pequim 2008.