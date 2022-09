Lionel Scaloni renovou contrato com a seleção da Argentina até 2026, revelou o presidente da federação.



«É com orgulho que vos informo que acordamos a continuidade de Lionel Scaloni como treinador da Argentina até ao Mundial de 2026. A aposta no projeto integral de seleções continua. Vamos ter 'Scaloneta' para mais uns tempos», escreveu Chiqui Tapia nas redes sociais.



Scaloni ocupa o cargo de selecionador argentino desde agosto de 2018 e já conquistou dois títulos: a Copa América em 2021 e a Finalíssima de Seleções em 2022.