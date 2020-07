Quatro dos cinco clubes argentinos que estão qualificados para a Taça Libertadores – Boca Juniors, River Plate, Juticia e Tigre – escreveram uma carta conjunta dirigida a federação do país (AFA) a pedir que interceda junto da Conmebol para que adie, pelo menos por uma semana, o início da disputa da competição internacional, que está marcado para 15 de setembro.

Segundo revela a imprensa argentina, apenas o Racing ficou fora desta iniciativa conjunta, mas o clube de Alvellaneda também deverá juntar-se a esta petição nas próximas horas.

Os motivos do pedido de adiamento é que as competições e os treinos estão interrompidos na Argentina, devido às restrições impostas pela pandemia da covi-19 e os clubes argentinos consideram que estão em desvantagem em relação à maioria dos restantes países sul-americanos que já reiniciaram as respetivas competições internas.

Além do pedido de adiamento, os clube pretendem antecipar o regresso aos treinos para a próxima sexta-feira.

O Boca Juniores está integrado no Grupo H con o Libertad, Caracas e Independiente Medellín. O River Plate, por seu lado, está no Grupo D com o São Paulo, Liga de Quito e Binacional. O Defensa y Justicia faz parte do Grupo G com o Santos de Jesualdo Ferreira, Olimpia e Delfín. Já o Tigre irá disputar a qualificação no Grupo B como o Palmeiras, Guaraní e Bolívar. Por último, o Racing, no Grupo F, terá como adversários o Nacional, Estudiantes de Mérida e Alianza Lima.