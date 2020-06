O antigo nutricionista do Flamengo, Thiago Monteiro, revelou que proibiu os jogadores de beberem água contaminada do hotel, em Lima, e assim impediu-os de ficaram indispostos e em risco de não jogarem a final da Libertadores frente ao River Plate.



«Quando chegámos ao hotel, só havia sucos naturais [que são misturados com água]. Mas quando fazemos uma viagem internacional, só bebemos sucos embalados. Apesar de serem menos saudáveis, não corremos o risco de sermos contaminados. O gerente do hotel chegou a mostrar-nos vários certificados da qualidade da água, mas disse-lhe qual o que queria no pequeno-almoço da manhã seguinte», contou, em entrevista ao canal de YouTube «Pilhado».



Conforme o ex-membro do staff do Mengão previa, a água estava contaminada e houve quem ficasse indisposto.



«Permiti que a equipa técnica bebesse o suco do hotel e os jogadores reclamaram. Tive de lhes explicar que era melhor não usarmos a água do hotel. No dia seguinte, a equipa técnica queixou-se de que comer algo que lhe fez mal e que estava com indispostos. o terceiro dia, estavam sete indispostos. Mas os jogadores estavam bem, por isso, percebi que era da água. No dia do jogo, 90 por cento do staff e equipa técnica estava com problemas, inclusive eu. Não faço golos nem marco penáltis, estava livre para beber o suco. Isto é para perceberam o cuidado que temos... Imagina que 90 por cento dos jogadores eram atingidos. Eles iam jogar na mesma, mas com desidratação e diarreia, como seria? Imagina chegar à final da Libertadores 38 anos depois e a equipa está a passar mal... o nutricionista estava morto», atirou, entre risos.



A verdade é que tudo correu pelo melhor a Jesus e companhia que bateu o River Plate na final da Libertadores por 2-1, graças a dois golos tardios de Gabigol. Todos os detalhes contam, como se ouve e lê tantas vezes.