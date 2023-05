O encontro da Libertadores entre os argentinos do Patronato e os paraguaios do Olímpia, que estava previsto para esta noite, foi adiado para esta quinta-feira devido às chuvas fortes que atingiram a região de Santa Fé.

A partida, relativa à quarta jornada do Grupo H, vai ser disputada no reduto do Colón.

O árbitro Jesús Valenzuela agiu rapidamente, depois de verificar que a bola não rolava na relva devido à quantidade de água acumulada. Além do estado do campo, outras áreas do estádio Presbítero Bartolomé Grella foram afetadas, nomeadamente o túnel que dá acesso aos balneários, tal como se pode ver em alguns vídeos partilhados pela imprensa argentina.