Verdadeiramente arrepiante! As ruas de Buenos Aires entraram em completa euforia este domingo, com a conquista do Mundial 2022 por parte da Argentina.

No momento do penálti decisivo, uma jovem seguia de bicicleta pela capital argentina, enquanto filmava. Gonzalo Montiel ainda não tinha rematado e era possível ouvir um silêncio arrebatador, mas quando o lateral-direito bateu Hugo Lloris, os moradores foram à loucura e o barulho que vinha de dentro das casas fez-se sentir nas ruas.

Ora veja: