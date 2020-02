O jogo da segunda divisão argentina entre Nueva Chicago e o Temperley, disputado neste domingo, ficou marcado por cenas de violência, nas quais se vislumbram mesmo alguns adeptos com facas nas mãos.

Os incidentes, protagonizados por adeptos da equipa da casa, registaram-se logo na fase inicial do encontro, e obrigaram o árbitro a suspender o mesmo por alguns minutos.

Duas pessoas sofreram ferimentos de armas brancas e tiveram de receber tratamento hospitalar.

Pelo menos três adeptos já foram detidos, sendo que a imprensa argentina adianta, com base em fonte policial, que alguns dos envolvidos são elementos das claques que até têm um programa de rádio dedicado ao Nueva Chicago, e que mantêm uma relação próxima com o treinador, Rodolfo de Paoli, e com elementos da direção do clube.

Na sequência dos incidentes, já foi decretada a interdição preventiva do Estádio República de Mataderos, na região de Buenos Aires.

Veja o vídeo: