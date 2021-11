Arrepiante.



Com a voz embargada e com lágrimas nos olhos, Martín Palermo abriu o coração e não segurou o choro ao recordar Diego Armando Maradona. O atual treinador do Aldovisi confessou que ainda «lhe dói a alma» ao ver uma fotografia de D10S e que com a sua morte perdeu uma parte de si.



«Quando me lembro de Diego, os meus olhos enchem-se de lágrimas. Não consigo aceitar [a sua morte], Não tenho palavras para explicar o que Diego significa para mim. É tudo. É ver uma fotografia e doer-me a alma. É um dor imensa», começou por dizer com a voz embargada à TNT Sports.



«Sou sentimental. Falam de Diego e sinto que falta uma parte de mim. É igual quando falam do meu filho (Stéfano, falecido pouco depois de nascer em 2006). Tenho-os muito presentes sempre. A minha expressão neste momento diz tudo», acrescentou.



A relação entre Palermo e Maradona começou no Boca Juniors. Jogaram juntos e construíram uma amizade duradoura. Além disso, D10S premiou o antigo avançado pelo golo tardio diante do Peru, que permitiu à Argentina seguir na luta pelo apuramento para o Mundial 2010, ao convocá-lo para a prova na África do Sul.



Quase um ano depois, Martín Palermo ainda chora a morte do ídolo e amigo, Diego Armando Maradona.