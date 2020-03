À porta fechada, o San Lorenzo entrou da melhor maneira na Copa da Superliga argentina, ao bater o Patronato, por 3-1.

Oscar Romero foi o destaque da partida, ao anotar uma assistência e dois golos, o último deles uma verdadeira obra de arte.

No último minuto do tempo regulamentar, o paraguaio de 27 anos viu o guarda-redes adiantado e, antes do meio-campo, rematou para o fundo das redes. Um golo de fazer levantar o estádio, não fosse ele estar vazio.