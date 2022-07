O Arsenal humilhou o Sevilha, que ainda há uma semana tinha vencido o Troféu Cinco Violinos, em Alvalade, com um triunfo nos penáltis sobre o Sporting. A formação londrina, que não teve Fábio Vieira entre os convocados e contou com Cedric em campo nos últimos dez minutos, goleou sem apelo nem agravo por 6-0.

Foi, aliás, uma entrada demolidora do Arsenal, que em menos de vinte minutos marcou quatro golos. Saka abriu o marcador num penálti a castigar falta de Rekik sobre o próprio Saka, logo a seguir Gabriel Jesus marcou por duas vezes e aos 19 minutos outra vez Saka bisou na partida e colocou o resultado em 4-0.

A defesa do Sevilha cometia erros atrás de erros, sobretudo na direita, onde Jesus Navas e Lamela não se entendiam, e nem o guarda-redes Bono escapava à mediocridade. Com tantas ofertas, o Arsenal só tinha que ir aproveitando.

O jogo acalmou depois, sobretudo porque o Arsenal tirou o pé do acelerador, mas voltou a animar no quarto de hora final. Gabriel Jesus, que promete fazer uma dupla temível com Saka, fez aos 77 minutos o 5-0, pouco antes de sair. Já sem Gabriel Jesus e Saka em campo, os londrinos estabeceram o resultado final com um golo de Nketiah, aos 88 minutos.

Com esta goleada o Arsenal fez a festa e conquistou a Emirates Cup.

Ficha de jogo

ARSENAL: Ramsdale; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Zinchenko (Cedric Soares, 79); Xhaka (Lokonga, 90) e Thomas Partey (Elneny, 79); Saka (Nketiah, 79), Odegaard e Martinelli ( Reiss Nelson, 90); Gabriel Jesús (Pepe, 79).

SEVILHA: Bono; Jesús Navas, José Ángel, Rekik (Kike Salas, 70) e Acuña (Pablo Pérez, 70); Fernando (Pedro Ortiz, 70), Rakitic e Óliver (Nacho Quintana, 79); Erik Lamela (Luismi Cruz, 79), En-Nesyri (Iván Romero, 70) e Tecatito Corona (Munir, 79).

Golos: 1-0 Saka (10, g.p.); 2-0 Gabriel Jesús (13); 3-0 Gabriel Jesús (15); 4-0 Saka (19); 5-0 Gabriel Jesús (77); 6-0 Nketiah (88).