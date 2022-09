Fábio Vieira estreou-se este domingo a marcar com a camisola do Arsenal, naquele que foi o primeiro jogo do esquerdino a titular na formação de Mikel Arteta, e parece ter caído nas boas graças dos adeptos.

Pelo menos nas bancadas do recinto do Brentford foi possível ouvir o público da formação visitante a entoar um cântico direcionado ao jogador. «Vieira, ohh ohh, Vieira, ohh ohh, ele vem de Portugal, ele marca pelo Arsenal», cantaram.