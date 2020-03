Cedric Soares regressou sem limitações aos treinos do Arsenal e pode estrear-se já na partida frente ao Manchester City, esta quarta-feira.

O lateral direito de 28 anos chegou a Londres proveniente do Southampton com uma lesão no joelho e só esta semana a debelou.



Os «gunners» jogam frente aos campeões ingleses, esta quarta-feira, no Etihad, numa partida em atraso da 28.ª jornada da Premier League.