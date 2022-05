Aston Villa e Barcelona confirmaram esta quinta-feira a transferência de Philippe Coutinho para o clube inglês, a título definitivo.

Embora os villans não tenham divulgado os valores do negócio, os catalães informaram que o acordo fixou-se nos 20 milhões de euros, tendo ainda garantido 50 por cento numa futura venda do internacional brasileiro.

Coutinho está desde janeiro no Aston Villa, por empréstimo, e já participou em 16 jogos. Formado no Vasco e com passagens no Inter de Milão e Espanhol de Barcelona, o médio ofensivo atingiu a melhor forma da carreira no Liverpool, onde coincidiu com o atual técnico dos villans, Steven Gerrard. Rumou a Camp Nou em 2017/18, mas não se afirmou, tal como no Bayern Munique, onde esteve emprestado em 2019/20.



Assinou pelo Villa até 2026.