Moussa Diaby foi um dos heróis da noite em que o Aston Villa goleou em casa do AZ Alkmaar, isto apesar de apenas ter jogado nove minutos e de não ter marcado nenhum golo.

Antes do apito inicial, um segurança do estádio da equipa neerlandesa confiscou uma tarja a um jovem adepto, que pedia precisamente que Diaby lhe oferecesse a camisola. A criança ficou em lágrimas, foi confortada por outro segurança, mas acabou a noite a sorrir.

Tudo porque Diaby apercebeu-se na mesma da situação e já no final do encontro, no relvado, acabou por oferecer-lhe a camisola.

Ora veja: