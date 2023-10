A bola é o instrumento vital do futebol e, por isso, sem ela é impossível jogar-se.

Que o diga um jogador do Once Caldas, que não pôde dar o pontapé de saída no duelo com o Junior Barranquilla quando o árbitro deu indicação para o início do jogo.

Wilmar Roldán, conceituadíssimo juiz colombiano com presenças em Mundias, Copas Américas e até Jogos Olímpicos, foi o protagonista do momento caricato. Apitou vigorosamente para que se jogasse a partida do campeonato colombiano, mas a bola ainda não tinha chegado ao centro do terreno.

O momento arrancou gargalhadas dos jogadores e até o próprio árbitro sorriu. Pouco depois, a pelota lá chegou e o jogo do campeonato colombiano pôde, finalmente, começar.