A Atalanta regressou este domingo aos triunfos na liga italiana, na receção ao Génova (2-0), em jogo da nona jornada.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de Bérgamo chegou à vantagem aos 68 minutos, por Lookman. O segundo golo chegou já em tempo de descontos, por Ederson (90+5m).

Com este triunfo, o adversário do Sporting na Liga Europa, que vinha de um empate e uma derrota na Serie A, segue no sexto lugar do campeonato com 16 pontos, a um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Também este domingo, o Bolonha venceu em casa o Frosinone (2-1)e a Salernitana, com Jovane no onze, empatou a dois golos com o Cagliari, em Salerno.

Resultados e classificação da liga italiana