O Inter de Milão deslocou-se ao reduto do Torino e venceu por 3-0, este sábado, saltando para a liderança da liga italiana, à condição.

A partida chegou ao intervalo sem golos, mas Marcus Thuram materializou o ascendente dos visitantes aos 51 minutos, ao apontar o 1-0. Lautaro Martínez fez o segundo (67m) e Hakan Çalhanoglu fechou as contas em tempo de descontos (90+3m), de penálti.

O Inter, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, lidera a Serie A, com 22 pontos, mais um do que o rival AC Milan, que recebe a Juventus no domingo.

Resultados e classificação da liga italiana