O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, voltou a comentar a situação de João Félix e deixou vários elogios ao internacional português.

O líder dos colchoneros mostrou-se satisfeito pelo rendimento do avançado de 24 anos no Barcelona, mas avisou que, caso os catalães não ativem a opção de compra, terá de voltar a Madrid.

«João Félix vai ser um dos melhores jogadores da Europa. Espero e desejo-lhe muita sorte no Barcelona», começou por dizer Cerezo à COPE.

«Não sei se vai regressar ao Atlético, não sou um vidente. O que eu sei é que João Félix tem um ano de contrato e se o Barcelona o quiser terá a opção de comprá-lo, como está no contrato. Caso contrário, terá de voltar ao Atlético porque ele é jogador do Atlético de Madrid», frisou.

O presidente dos colchoneros não apontou os motivos que conduziram ao fracasso de Félix na capital espanhola e até comparou o caso do português ao de Jackson Martínez, colombiano que em 2015 trocou o FC Porto pelo Atlético.

«Os jogadores não são máquinas. Compra-se um jogador e não importa se ele faça ou não uma grande temporada. Lembram-se o que aconteceu com Jackson que jogava no FC Porto? Marcou muitos golos no FC Porto, mas aqui não marcou. João Félix é um jogador esplêndido, mas, por causa do sistema de jogo ou por qualquer outra razão, não encaixou connosco e está no Barcelona. E lá, pelo que vejo, está a jogar muito bem», concluiu.

João Félix tem três golos e três assistências pelo Barcelona esta temporada.