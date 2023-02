Nani vai recuperar da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo apenas com fisioterapia, sem recurso a intervenção cirúrgica, uma vez que a lesão não é total, informou a assessoria de imprensa do jogador.



O internacional português lesionou-se, recorde-se, a 6 de janeiro ao serviço do Melbourne Victory já nos minutos finais do encontro com o Brisbane Roar. Na altura foi-lhe diagnosticada uma rotura total do ligamento.

De acordo com a assessoria de imprensa o «afastamento de Nani dos relvados não será tão longo quanto inicialmente estava previsto» admitindo o regresso aos relvados no início do verão.

Nani foi submetido a novos exames no Instituto Cugat, em Barcelona, sob supervisão do clínico Ramón Cugat, que concluíram que «a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito não é total e a recuperação será feita apenas com fisioterapia, sem necessidade de recorrer a uma intervenção cirúrgica».



Nani, de 36 anos, joga no Melbourne Victory desde 2022 depois de passagens por Sporting, Manchester United, Lazio, Fenerbahçe, Veneza e Valência.