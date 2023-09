Axel Witsel não teve problemas em admitir que a mudança para os chineses do Tianjin Tianhai, em 2017, esteve relacionada com o dinheiro que iria receber e estabeleceu uma comparação com o caso do compatriota Yannick Ferreira-Carrasco, que deixou o Atlético de Madrid para assinar pelos sauditas do Al Shabab, no último verão.

«Falei com ele há pouco porque ele ligou-me para falar da lesão do Lemar depois do jogo. Ele está muito bem lá e está feliz. Cada um de nós tem o seu caminho. Não vou dizer que foi mau sair para a Arábia porque quando tinha 27 anos fui para a China. Para mim, o Yannick fez bem», afirmou o ex-Benfica em entrevista à Radio Marca.

«Foi uma experiência de vida, claro que vamos para lá por dinheiro. Não precisamos de fingir e dizer que é pelo projeto desportivo. É a verdade. O Yannick fez isso e para mim está tudo bem», acrescentou.

O internacional belga abordou ainda a saída de João Félix para o Barcelona, por empréstimo dos colchoneros.

«É o caminho dele, estava numa situação difícil aqui e, no final de contas, quando o jogador não está feliz como o João não estava, não era bom. Ele tomou a decisão, agora está feliz no Barcelona e nós estamos aqui. Os companheiros? Cada um de nós tem o seu caminho, como eu disse. A minha situação é que estou muito feliz aqui e isso é o importante», frisou.

Witsel, de 34 anos, está a cumprir a segunda temporada no At. Madrid.