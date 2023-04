O antigo piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, foi proclamado oficialmente patrono do desporto do Brasil, na quarta-feira.

A lei que conferiu este título póstumo a Senna foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) após ter sido ratificada pelo vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, que substituiu interinamente Lula da Silva durante as visitas do presidente a Portugal e Espanha.

A homenagem ao campeão do mundo de Fórmula 1 dos anos de 1988, 1990 e 1991 resultou de uma iniciativa do deputado Filipe Barros, que, depois de ter passado pela Câmara baixa, foi aprovado pela maioria do Senado, a 29 de março.

«Ayrton Senna estabeleceu um novo patamar de excelência no desporto. Foi incansável na busca de ultrapassar os seus próprios limites, sendo responsável por alguns dos momentos mais marcantes na memória do torcedor brasileiro», refere o texto promotor do projeto-lei, da autoria de Filipe Barros.

«No auge da sua atuação, representava uma das poucas esperanças de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. E, a cada conquista, deixava claro o seu orgulho de ser brasileiro», afirmou o senador Dário Berger, relator do projeto no Senado.

Senna, que nasceu a 12 de março de 1960, morreu aos 34 anos, num acidente durante o Grande Prémio de San Marino, em Imola, a 1 de maio de 1994.