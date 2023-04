Felipe Massa, antigo piloto brasileiro de Fórmula 1, anunciou que está a estudar a possibilidade de contestar o título Mundial de 2008, conquistado por Lewis Hamilton, depois de terem sido confirmadas irregularidades no Grande Prémio de Singapura dessa mesma temporada.

Em 2008, Felipe Massa, ao volante de um Ferrari, ficou a apenas um ponto de Hamilton, naquela que foi a temporada em que esteve mais perto de ganhar um título mundial. O piloto brasileiro revelou agora as suas intenções depois do antigo chefe da F1, Bernie Ecclestone, ter reconhecido que ele e o então presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Max Mosley, tinham sido informados de irregularidades ocorridas durante o Grande Prémio de Singapura e decidiram não fazer nada.

«Realço que não me interessa o lado financeiro desta história, mas sim a justiça. Se as duas pessoas mais poderosas, o chefe da Fórmula 1 e o chefe da FIA, o sabiam em 2008 e calaram-se, é muito grave e inadmissível para o desporto», destacou o antigo piloto em declarações à Globoesporte.

Na base do escândalo está uma manobra da equipa Renault, cujos dirigentes terão dado ordens ao piloto brasileiro Nelson Piquet Jr. para provocar um acidente e, assim, obrigar à entrada do safety-car. Esta situação permitiu a Fernando Alonso, que acabou por ganhar a corrida, recuperar e deixar Massa fora dos pontos.

Nelsinho Piquet acabou por confessar o caso, meses depois, à FIA, que expulsou o patrão da Renault na altura, Flavio Briatore, e o diretor da equipa, Pat Symonds, inocentando Piquet e Alonso.

Massa, como já dissemos, concluiu o Mundial de 2008 na segunda posição, a apenas um ponto de Lewis Hamilton.