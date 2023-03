Cinco segundos de jogo e… cartão vermelho!

O futebolista da seleção sub-20 da Jordânia, Baker Kamal Kalbouneh, entrou para a história das expulsões mais rápidas de sempre. Aconteceu esta quinta-feira, num encontro de caráter particular frente ao Tajiquistão.

O árbitro apitou para o início do jogo e Kalbouneh deu precisamente o pontapé de saída. Adiantou-se no terreno e recebeu um passe por alto de um colega de equipa e, ao levantar o pé direito para chegar à bola, acertou em cheio na cabeça do adversário, Mekhrubon Karimov, sendo expulso.

Apesar da expulsão, a Jordânia venceu por 2-0.