José Mourinho foi punido com dois jogos de castigo na sequência da expulsão ocorrida no Cremonese-Roma, nesta terça-feira.

Recorde-se que o técnico português discutiu com o 4.º árbitro após uma jogada e acabou expulso no início da segunda parte. Além disso, refere a justiça desportiva, Mourinho terá entrado no balneário do árbitro, tendo-se dirigido ao referido assistente com «expressões ofensivas».

Em tese, José Mourinho, que foi ainda multado em 10 mil euros, vai falhar as receções à Juventus e à Sassuolo para a Liga italiana, embora a Sky Sport tenha avançado que a Roma vai recorrer da decisão, tentando, pelo menos, que o castigo seja reduzido para um jogo.

Logo após o jogo, Mourinho disse pretender tomar medidas legais contra Marco Serra, o 4.º árbitro do jogo. «Ele falou comigo de forma injustificável e depois do jogo disse-lhe: 'Quero que sejas honesto e que digas o que aconteceu'. Só que ele aí teve um lapso de memória. Foi a primeira vez na minha carreira que um árbitro falou comigo de forma injustificável», disse o técnico luso.

Refira-se ainda que Mário Rui foi suspenso por dois jogos depois do vermelho direto visto pelo lateral do Nápoles na partida com o Empoli.