A Roma de José Mourinho perdeu fora com a Cremonese por 2-1 e falhou a colagem a Inter e Milan, que dividem o segundo lugar da Liga italiana.

Os Giallorossi tiveram uma tarde/noite para esquecer em casa do até agora último classificado da Serie A e que até esta terça-feira ainda não tinha somado qualquer vitória nesta edição da prova: nove empates e 14 derrotas nas 23 primeiras jornadas.

Tsadjout inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 17 minutos através de um remate colocadíssimo que entrou junto ao ângulo superior direito da baliza de Rui Patrício.

Apesar de ter mais bola, a Roma praticou sempre um futebol pobre e com pouca ligação entre setores. Uma oportunidade de Wijnaldum aos 3 minutos foi o melhor que a equipa da capital conseguiu fazer na primeira parte.

Praticamente a abrir a etapa complementar, Mourinho protestou com o 4.º árbitro, a seguir protestou com o árbitro e recebeu ordem de expulsão. E foi já instalado na bancada que viu a sua equipa chegar ao empate, não sem antes esgotar todas as substituições e fazer quatro delas de uma assentada, aos 63 minutos.

A 20 minutos do fim, Spinazzola foi isolado por Mancini e atirou para o empate no segundo remate enquadrado em todo o jogo: o primeiro havia resultado no golo da Cremonese.

A Roma parecia ter novamente o jogo nas mãos, mas continuou a manifestar muitas dificuldades na criação perante uma equipa que foi fechado bem os espaços.

Aos 81 minutos, o ataque da Cremonese apanhou a defesa da Roma em desequilíbrio e Okereke acabou derrubado na área por Rui Patrício. O guarda-redes português ainda adivinhou o lado do pontapé de Ciofani, ficou a centímetros da redenção, mas não evitou a primeira primeira vitória nesta Serie A da Cremonese, que deixa o último lugar e volta a derrotar a Roma menos de um mês depois de ter eliminado os Giallorossi da Taça de Itália.

Com este resultado, a Roma cai formalmente para o quinto lugar e falha a colagem a Inter e Milan, que seguem, respetivamente, no segundo e terceiro lugares.