AC Milan e Inter de Milão não querem continuar a jogar em San Siro. A revelação foi feita pelo presidente da Câmara de Milão, Guiseppe Sala, após uma reunião com responsáveis dos dois clubes.



«Há uma coisa óbvia que emerge desta reunião: ninguém mais quer o velho San Siro. Estou amargurado como presidente, adepto e fã, mas é algo que entendo perfeitamente», disse, citado pela Gazzetta dello Sport, à margem de um evento na universidade de Iulm.



Os clubes têm vontades distintas. O AC Milan já revelou que pretende construir um estádio novo numa zona periférica de Milão, de acordo com a mesma fonte, enquanto o Inter de Milão admite remodelar o Giuseppe Meazza. Para já, os nerazzurri ainda não revelaram publicamente as suas intenções.