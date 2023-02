Zlatan Ibrahimovic esteve nove meses afastado dos relvados devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O internacional sueco regressou, após uma longa recuperação, à competição na receção ao AC Milan à Atalanta.



Esta terça-feira, o avançado de 41 anos fez uma compilação dos nove meses em que esteve sem competir: desde as primeiras sessões de reforço muscular, ainda com as marcas da operação cirúrgica, até ao trabalho integrado com os restantes companheiros de equipa.



Eis a luta de quem se recusa a desistir de fazer o que mais gosta.