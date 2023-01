O Barcelona goleou na visita à AD Ceuta, por 5-0, esta quinta-feira, garantindo a qualificação para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha.

Junto ao estreito de Gibraltar, no Estádio Alfonso Murube, ante o atual 20.º e último classificado do grupo 1 da terceira divisão (Primera RFEF), os catalães inauguraram o marcador com um golo do ex-Sporting e V. Guimarães Raphinha, aos 41 minutos da primeira parte.

Na segunda parte, Robert Lewandowski ampliou a diferença para 0-2 aos 50 minutos e fixou o resultado em cima do minuto 90, já depois dos golos de Ansu Fati (70m) e Franck Kessié (77m), num jogo em que Xavi voltou a dar a titularidade a Iñaki Peña na baliza e a Pablo Torre no meio-campo.

O Barcelona junta-se a Real Sociedad, Sevilha, Valência, Athletic Bilbao, Osasuna e Atlético de Madrid na próxima fase. Falta finalizar, esta noite, o Villarreal-Real Madrid.