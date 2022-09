O Barcelona emitiu um comunicado esta quarta-feira onde mostra a «indignação» pela informação divulgada pelo jornal El Mundo, no âmbito da investigação designada ‘Barçagate’, que incluía e-mails com alegadas exigências de Lionel Messi nas negociações para renovar contrato, em 2020.

«Em relação às informações publicadas hoje no El Mundo del Siglo XXI sob o título 'Barça Leaks, os arquivos secretos do clube parte 1', o FC Barcelona manifesta a sua indignação pela fuga intencional de informações que fazem parte de um processo legal. O clube lamenta que o meio em questão se gabe de ter 'acesso a uma enorme quantidade de documentos e e-mails que fazem parte da investigação do Barçagate' quando essa informação ainda não foi divulgada», lê-se na nota dos catalães.

«Em todo o caso, o artigo em causa torna públicos documentos que não têm a ver com o processo em curso e a sua utilização é uma afronta à reputação e confidencialidade do clube», acrescenta o emblema blaugrana, que promete tomar «medidas legais».

Entre as exigências de Messi, segundo o El Mundo, estavam um camarote exclusivo no Camp Nou para a sua família e para a de Luís Suárez; um voo privado para a Argentina no Natal; um prémio de assinatura de 10 milhões de euros; a recuperação do montante do salário perdido em 2020/21, em virtude da pandemia da covid-19; e uma cláusula de rescisão de apenas 10 mil euros.

A publicação adiantou ainda que Josep María Bartomeu, à data presidente do Barcelona, concordou com as condições do astro argentino, exceto a redução da cláusula que era de 700 milhões.

Clube e jogador não chegaram a um entendimento e Messi acabou por deixar o Barcelona no verão de 2021 para se juntar ao Paris Saint-Germain.