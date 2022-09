O Barcelona esteve ativo no mercado de verão e completou uma série de transferências de jogadores do mais alto nível europeu, com Robert Lewandowski à cabeça. Jordi Cruyff, secretário técnico dos catalães, garantiu que os reforços fizeram um esforço para assinar pelo Barça, embora tivessem em mãos propostas mais apelativas.

«O Barcelona tem um íman, é algo bonito. Dá para ver o orgulho nos olhos dos jogadores quando eles têm a oportunidade de assinar pelo Barcelona e isso ajudou muito a competir com clubes com orçamentos maiores e melhores salários. Queriam assinar pelo Barcelona e estamos muito gratos a estes jogadores porque, acreditem, eles tiveram ofertas melhores do que as nossas. Mesmo assim, optaram por seguir o sonho de fazer parte da história», disse, à margem do evento Cruyff Legacy Summit.

Cruyff analisou ainda o bom momento da equipa. «Começou muito bem, com o treinador a fazer um trabalho muito bom. Ele está com uma dor de cabeça positiva... tem um bom plantel. Se tudo continuar da maneira certa, a cidade estará viva novamente. Mesmo nos jogos mais pequenos, o Camp Nou está cheio e isso mostra o ambiente que se vive. Vemos como as pessoas estão tão felizes com os jogadores que chegaram. Sente-se que o Barcelona está vivo novamente e este clube precisava disto.»

Na última janela de transferências, o Barcelona contratou, além de Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessie, Christensen, Bellerín e Marcos Alonso.