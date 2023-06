O Barcelona anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Samuel Umtiti para o fim da ligação entre as duas partes, embora o anterior contrato vigorasse até 2026.

O defesa-central francês chegou ao Barça em 2016, oriundo do Lyon, mas depois de duas temporadas em que atingiu a marca redonda dos 40 jogos, as graves lesões levaram a que perdesse espaço no Camp Nou.

No início do ano passado, Umtiti aceitou renovar contrato com os catalães e reduzir o salário, mas foi já na última época, por empréstimo nos italianos do Lecce, que voltou a encontrar a melhor forma, com 25 jogos disputados.

No Barça, Umtiti conquistou dois campeonatos, três Taças do Rei e duas Supertaças espanholas. O jogador de 29 anos, refira-se, foi campeão do Mundo em 2018.