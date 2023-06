O Barcelona publicou um vídeo que mostra Cam Nou completamente destruído, numa fase inicial das obras de remodelação do histórico recinto que vão prosseguir ao longo dos próximos meses, desviando os jogos do campeão espanhol para o vizinho Estádio Lluis Companys, o antigo Estádio Olímpico de Montjuic.

As imagens mostram um Cam Nou irreconhecível, «descascado», já sem relvado, com uma parte da bancada demolida, muitas cadeiras arrancadas e uma cobertura que também vai sofrer alterações estruturais.

A remodelação do Camp Nou, aprovada há dois anos pelos sócios, segue, assim, a todo o vapor. Uma obra orçada entre os 15 e os 20 milhões de euros que começou ainda no final da última época e que vai prolongar-se para o início da nova temporada.

Veja as imagens impressionantes do histórico estádio do Barcelona: