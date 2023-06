Após vencer o triplete pelo Man City e assinar a «custo zero» pelo Barcelona, o internacional alemão İlkay Gündogan revelou, em mensagem de despedida, que apenas o Barcelona lhe interessava, apesar de ter outros clubes interessados, como o Arsenal ou o Borussia Dortmund.

Em texto publicado no site «The Players Tribune», o germânico assume sempre teve uma queda pelo clube catalão: «Desde criança que sonhava vestir esta camisola, um dia. Estou confiante de que posso jogar ao mais alto nível por mais alguns anos, e só quero ajudar a trazer o Barcelona de volta ao seu lugar.»

Gündogan diz também estar ansioso por reencontrar o "velho amigo" Robert Lewandowski - com quem já foi campeão no Borussia Dortmund - e por trabalhar com um treinador que admira há muito tempo. «Quando eu e o Xavi falámos sobre o projeto, pareceu-me muito natural. Vejo muitas semelhanças entre nós, e na forma como vemos o jogo», escreveu o médio alemão

Gündogan explica que estava «à procura de um novo desafio», após ter conquistado o ‘triplete’ com o Manchester City. «Sei que a pressão será muito grande em Barcelona. Mas eu adoro pressão. Gosto de sair da minha zona de conforto. Não estava à procura de um trabalho fácil», escreveu.