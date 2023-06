Enquanto o Barcelona tenta conseguir viabilidade financeira para promover o regresso de Lionel Messi à Catalunha, Gerard Piqué, que a meio da temporada deixou o clube e terminou a carreira, assumiu que não entende os problemas económicos dos blaugrana.

«Estou feliz por ter saído porque dei espaço ao Barça no teto salarial, mas abdicar do salário tem alguma piada porque saímos e continuamos a ter o [problema do] Fair Play Financeiro. Quem mais tem de ir embora?», começou por dizer numa stream do "After Kings League".

«Em teoria, éramos nós os responsáveis ​​por causa dos nossos salários. Saímos todos. Agora não estamos lá e continuam a não poder contratar jogadores», acrescentou, em referência a Sergio Busquets e Jordi Alba, dois históricos do Barça que deixaram o clube recentemente.